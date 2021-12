​Manchester United a câștigat duelul cu Arsenal, scor 3-2, la capătul unui meci în care Cristiano Ronaldo a strălucit. Portughezul a depășit borna celor 800 de goluri marcate în carieră.



Partida de pe Old Trafford a făcut parte din etapa cu numărul XIV din Premier League, iar Cristiano Ronaldo a ajuns la cota 801 goluri marcate de-a lungul carierei.



Arsenal a marcat prin Smith-Rowe ’13 şi Odegaard ’54, în timp ce pentru gazde au punctat Bruno Fernandes ’44 şi Cristiano Ronaldo ’52, ’70 (penalti).

În urma acestui rezultat, Arsenal se menține pe locul 5, cu 23 de puncte, în timp ce United a urcat pe 7, cu 21 de puncte acumulate.



