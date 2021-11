Motivul pentru care Dan Petrescu l-a scos pe Denis Alibec din lotul lui CFR Cluj

Atacantul Denis Alibec a fost scos din lotul echipei CFR Cluj de către antrenorul Dan Petrescu. Informația a fost confirmată de Cristian Balaj, președintele grupării din Gruia.







La meciul cu Academica Clinceni, jucătorul a plecat de pe banca de rezerve în repriza a doua şi nu a mai revenit, a anunţat preşedintele clubului campion al României, Cristian Balaj.





"Eu nu am observat în timpul meciului, eram la tribuna I şi nu am observat ceea ce s-a întâmplat. Am fost informat. S-a discutat cu antrenorul, foarte multe lucruri nu sunt de spus. Situaţia este clară din punctul nostru de vedere.







Orice jucător - nu vorbim aici doar de Denis Alibec - orice jucător, indiferent de valoarea lui atunci când comite acte sau apar anumite situaţii de disciplină, antrenorul împreună cu conducerea, care îi asigură un suport total, iau decizii şi reacţionează.







Nu ne dorim asemenea situaţii, s-a întâmplat şi în trecut, a mai fost cazul unui jucător care a fost exclus de la pregătirea cu echipa I (n.r. - Debeljuh), a făcut antrenamente separat, ulterior a realizat că a greşit, a avut o discuţie cu antrenorul şi a fost reprimit.







Jucătorii trebuie să înţeleagă că, indiferent de nume, trebuie să se pregătească, să aibă randament, să participe la ambele faze, şi de apărare şi de atac, să fie preocupat, concentrat la antrenamente şi antrenorul nu are cu nimeni nimic, nu face favoruri, vor fi introduşi în echipă în funcţie de modul în care se pregătesc, de atitudinea lor.







Alibec este un jucător în care eu cred în continuare, un jucător care mai are multe de spus în fotbal, din punctul meu de vedere. Vreau să cred că, într-un final, el va realiza că este important să respecte antrenorul, pentru că, nu în curând, şi îi doresc acest lucru, probabil va deveni antrenor şi sunt convins că va proceda la fel, pentru că este un om cu principii.







Eu i-am comunicat decizia luată de antrenor, o decizie care are suport total din partea conducerii. Sunt convins că nu a fost bucuros, probabil se aştepta, dar a găsit în mine o persoană care doreşte să fie alături de el, îi doreşte doar binele şi am fost foarte clar când i-am explicat. Indiferent dacă antrenorul echipei CFR Cluj este Dan Petrescu sau Denis Alibec, va avea susţinerea mea în totalitate.







La CFR Cluj, antrenorul este cel care decide cine joacă, cine face parte din lot. Eu sunt adeptul să existe un regulament care să fie respectat, chiar dacă nu este perfect, decât să avem un regulament bun pe care îl încălcăm. (n.r. - dacă va reveni mai devreme la echipa Kayserispor de la care a fost împrumutat).







Orice este posibil. Noi construim viitoarea echipă, mă refer din iarnă încolo, împreună cu antrenorul. El va avea ultimul cuvânt. Noi propunem soluţii, variante, dar el este cel care decide ce jucători vor fi aduşi, pentru că el este cel care îi va întroduce în teren sau nu.







I-am spus lui Alibec să se pregătească, îi vom oferi posibilitatea şi şansa de a avea la dispoziţie un antrenor cu licenţă, care să-l monitorizeze, să-l îndrume. Indiferent dacă va rămâne sau va pleca, pentru mine, dar şi pentru el este important ca să plece la un nivel cât mai ridicat al pregătirii fizice", a declarat Cristian Balaj, la Digisport.



El a vorbit şi despre situaţia financiară a clubului, precizând că au fost achitate datorii de aproape jumătate de milion de euro.



"Ieri, s-a achitat suma de 494.000 de euro, restanţe, datorii către cei care au colaborat cu echipa, cu clubul, mă refer la foşti antrenori, foşti jucători. Le mulţumesc pentru înţelegere, pentru că a trecut o perioadă de timp şi suma aceasta a fost achitată cu întârziere!







Vreau să subliniez încă o dată că subiectul insolvenţă nu există. Printre ei se află şi Edi Iordănescu, că el a avut suma cea mai mare şi încă o dată îi mulţumim pentru înţelegere", a precizat Balaj.



Formaţia CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Academica Clinceni, în ultimul meci al etapei a XVII-a a Ligii I Casa Pariurilor, transmite News.ro.