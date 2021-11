Cristiano Ronaldo nu participă la ceremonia de decernare a Balonului de Aur - Portughezul, conflict cu organizatorii

Campionul Europei 2016 îşi continuă argumentul afirmând că "nu câştigă împotriva nimănui” ci "pentru (el) şi pentru cluburile (pe care el) le reprezintă, pentru cei pe care îi iubeşte", respingând ideea de a-l urmări, egala sau depăşi pe eternul său rival, Lionel Messi.





"Cea mai mare ambiţie a carierei mele este să câştig titluri naţionale şi internaţionale pentru cluburile pe care le reprezint şi pentru echipa naţională a ţării mele. Cea mai mare ambiţie a carierei mele este să fiu un bun exemplu pentru toţi cei care sunt sau vor să fie fotbalişti profesionişti. Cea mai mare ambiţie a carierei mele este să-mi las numele înscris cu litere de aur în istoria fotbalului mondial.

Voi încheia prin a spune că deja mă concentrez pe următorul meci cu Manchester United şi pe tot ceea ce, alături de colegii mei şi de fanii noştri, putem încă realiza în acest sezon. Restul ? Restul sunt doar vobe în vânt..", explică starul portughez în vârstă de 36 de ani.





Ronaldo a câştigat Balonul de Aur în 2008 cu Manchester United şi în 2013, 2014, 2016 şi 2017 cu Real Madrid, informează News.ro.

"Ronaldo are o singură ambiţie: să se retragă cu mai multe Baloane de Aur decât Messi. Ştiu pentru că mi-a spus" -, redactor-şef la France Football, într-un interviu pentru New York Times.Aceste cuvinte nu prea l-au încântat pe Ronaldo. Absent în această zi de luni la Paris, la prezentarea celui de-al 65-lea Balon de Aur, Cristiano spune că Ferré a "minţit"."Mi-a folosit numele pentru a se promova şi a promova publicația pentru care lucrează. Este inacceptabil ca persoana responsabilă de prezentarea unui premiu atât de prestigios să mintă aşa, într-o lipsă absolută de respect faţă de cineva care a respectat întotdeauna France Football şi Balonul de Aur. Şi a minţit din nou astăzi, justificând absenţa mea de la Gală printr-o presupusă carantină care nu are niciun motiv să existe" -