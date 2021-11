VIDEO Meci fără precedent în Portugalia: Decimată de Covid-19, Belenenses a terminat meciul cu Benfica în doar șase jucători

În prima repriză, Benfica a înscris de șapte ori. După pauză, Belenenses a ieșit de la vestiare cu doar șapte jucători, iar după reluare un alt fotbalist s-a întins pe teren acuzând o accidentare.







Ca urmare, meciul a fost suspendat definitiv pentru că regulamentul nu permite ca jocul să continue fără minim șapte fotbaliști pe teren.

După ce solicitarea de a amâna partida nu a fost aprobată, Balenenses a fost nevoită să trimită pe teren toți fotbaliștii pe care îi mai avea apți. Mai mult, unul dintre cei doi portari disponibili, Monteiro, a fost reprofilat fundaș central.La Belenenses au fost înregistratecu noul coronavirus în rândul jucătorilor şi trei în cel al staff-ului."Fotbalul are inimă doar dacă este competitiv. Fotbalul are inimă doar dacă este cu adevărat sportiv. Fotbalul are inimă doar atunci când este un exemplu pentru sănătatea publică. Astăzi, fotbalul şi-a pierdut inima", au declarat, înaintea meciului, potrivit BBC."Ce este asta? Sunt oare singurul care nu înţelege de ce jocul nu a fost amânat?", a scris pe Twitter mijlocaşul portughezde la Manchester City.Benfica este pe primul loc, cu 31 de puncte, trei mai multe decât FC Porto şi Sporting Lisabona, de pe locurile doi și trei. Benfica are însă un meci în plus. Belenenses ocupă locul 16, antepenultimul, cu 8 puncte.