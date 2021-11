Bayern Munchen a avut nevoie de doar câteva ore pentru a reveni pe prima poziție în Bundesliga: bavarezii au trecut cu 1-0 de Arminia Bielefeld, în a etapa a 13-a.

Bayern nu a forţat şi a înscris târziu unicul gol al partidei, în minutul 71, prin Leroy Sane.

În weekendul următor, Dortmund va primi vizita lui Bayern.

The lay of the land after a crazy #BLMatchday so far! \uD83D\uDCDC pic.twitter.com/SmbnBQpbWv