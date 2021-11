Italia, drum infernal până la CM 2022 - Roberto Mancini vorbește despre posibilul mare duel cu Portugalia

"Va fi foarte greu pentru că Macedonia de Nord este o echipă bună şi dacă trecem de această rundă vom juca pentru calificare fie în Portugalia, fie în Turcia. Deci va fi foarte dificil", a spusItalia, campioana europeană en titre, ar putea avea ca adversar Portugalia lui Cristiano Ronaldo în barajul pentru Cupa Mondială de fotbal 2022, a decis vineri tragerea la sorţi efectuată la sediul FIFA de la Zurich.Italia şi Portugalia se vor întâlni pe 29 martie dacă vor trece de semifinalele barajului, unde vor avea ca adversare, pe 24 martie, pe teren propriu, Macedonia de Nord, respectiv Turcia.Italia va juca la baraj după ce s-a clasat pe locul al doilea în Grupa C, la două puncte de primul loc ocupat de Elveţia. Portugalia a încheiat pe locul 2 o grupă câştigată de Serbia.Portugalia are însă un, fiindcă dacă va trece de Turcia, echipa lui Cristiano Ronaldo va fi gazdă în finala barajului.Italia resimte şi acum eșecul din urmă cu patru ani, când a ratat prezenţa la CM din Rusia, fiind eliminată de Suedia într-un baraj care se disputa atunci în alt format, în două manşe (0-1, 0-0), conform Agerpres Cele douăsprezece participante sunt împărţite în trei mini-turnee cu patru echipe, cu semifinale şi finale într-o singură manşă. Câştigătoarele fiecărei căi (A, B şi C, în limbajul UEFA) se vor califica la Cupa Mondială.Fiecare semifinală opune o echipă din prima urnă uneia din urna a doua. Ea are loc pe terenul echipei din prima urnă, pe 24 martie.Scoția vs UcrainaȚara Galilor vs AustriaRusia vs PoloniaSuedia vs CehiaItalia vs Macedonia de NordPortugalia vs Turcia.Țara Galilor / Austria vs Scoția / UcrainaRusia / Polonia vs Suedia / CehiaPortugalia / Turcia vs Italia / Macedonia de Nord.Anglia, Belgia, Croaţia, Danemarca, Elveţia, Franţa, Germania, Olanda, Serbia, Spania.​