Ianis Hagi, dorit de o forță din Ligue 1 - Ar putea deveni adversar cu Messi, Mbappe și Neymar

Ianis Hagi se află pe radarul celor de la Olympique Lyon, grupare care l-ar putea transfera pe internaționalul român în fereastra de mercato din iarna acestui an.



Jucătorul român în vârstă de 23 de ani a putut fi observat și mai bine de către francezi, Lyon aflându-se în aceeași grupă cu Glasgow Rangers în Europa League.



Jurnalistul Ekrem Konur, un specialist al pieții transferurilor, spune că Lyon îl monitorizează pe Ianis și că la începutul lui 2022 ar putea apărea o ofertă pentru acesta.



Conform Transfermarkt, Ianis Hagi are o cotă de piață de 6.5 milioane de euro.



În timpul șederii la Rangers, Ianis a mai fost monitorizat de formații precum Lazio, Sevilla, Galatasaray și mai nou Aston Villa, grupare unde antrenează în prezent Steven Gerrard.



În actuala stagiune, Ianis Hagi a bifat 3 goluri și 4 pase decisive în cele 18 meciuri pe care le-a jucat pentru Rangers în toate competițiile.



