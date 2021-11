Mircea Rednic și dezastrul de la Dinamo: Câți bani a adus deja de acasă antrenorul

Dinamo este într-o situație disperată: sunt deja 14 etape în care formația din Ștefan cel Mare nu a câștigat în Liga 1. Câinii au remizat cu FC U Craiova 1948 (0-0), iar la finalul disputei Mircea Rednic a precizat cu câți bani a ajutat deja gruparea bucureșteană.







"Rezultat nefast, dar totuşi am luat un punct şi nu am luat gol. Din punctul ăsta de vedere nu am ce să le reproşez, echipa s-a apărat bine.







Normal că nu sunt mulţumit, mi-aş fi dorit să câştigăm, cred că meritam să câştigăm, la ocaziile pe care le-am avut astăzi.







Nouă ne trebuie vreo zece ocazii şi fără portar şi o poartă de-aia mobilă să dăm gol. Ocazii au fost, păcat că n-am câştigat. N-a fost uşor.







Vreau mai mult de la atacanţi. Noi câte ocazii trebuie să avem ca să dăm un gol? Trebuie să fie mult mai responsabili şi mai concentraţi.







Am venit la Dinamo să câştig bani? Am venit să ajut, nici nu m-am aşezat bine şi deja am dat peste 20.000 (n.r. de euro)" - Mircea Rednic la interviul de la finalul disputei cu FC U Craiova 1948.