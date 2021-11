Liga 2: Concordia Chiajna, ținută în șah de Dunărea Călărași / FC Buzău, victorie cu FC Brașov

Concordia Chiajna a obțimit doar o remiză, joi, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Dunărea Călăraşi, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii 2.

Dunărea Călăraşi ocupă locul 18 în clasament (4 puncte), în timp ce Concordia se află pe 4 (31 puncte).

Se mai joacă în această etapă:

Hermannstadt vs Petrolul Ploiești

Unirea Constanţa vs CSC Şelimbăr

Poli Iaşi vs Unirea Dej

Metaloglobus Bucureşti vs Ripensia Timişoara

Csikszereda Miercurea Ciuc vs Unirea Slobozia

Viitorul Pandurii Târgu Jiu vs Dacia Unirea Brăila

Politehnica Timișoara vs CSA Steaua București

Universitatea Cluj vs Astra Giurgiu.

Tot joi, FC Buzău a învins echipa FC Braşov, scor 1-0. Golul a fost marcat de Paţurcă, în minurul 28.