The Athletic: Ralf Rangnick, antrenor interimar la Manchester United

Germanul Ralf Rangnick, în vârstă de 63 de ani, ar urma să fie antrenorul echipei engleze până la finalul acestui sezon, susţine The Athletic.

Înţelegerea depinde de Lokomotiv Moscova, actualul club al tehnicianului, însă United consideră că nu va exista vreo problemă, menţionează sursa citată.

Rangnick şi-a dat acordul pentru un contract pe şase luni, valabil până la sfârşitul lunii mai. Apoi, el va mai rămâne timp de doi ani în calitate de consultant.

La gruparea Lokomotiv Moscova, Rangnick face parte din staful administrativ, potrivit News.ro.

