Explicațiile lui Mauricio Pochettino după ce PSG a pierdut pe terenul lui Manchester City

Champions League

Mauricio Pochettino, antrenorul echipei PSG, s-a declarat dezamăgit de înfrângerea suferită în meciul cu Manchester City, scor 1-2, în Grupa A din Champions League.

"Au fost două perioade diferite. Au început mai bine. Au fost foarte agresivi în presing. Au fost unele lucruri bune şi altele care trebuie îmbunătăţite. La 0-0, la pauză, am reuşit să rezolvăm nişte probleme. Am avut jocul sub control la 1-0. Sunt dezamăgit de rezultat. Trebuie să progresăm în fiecare zi.

Verratti şi Wijnaldum sunt accidentaţi, de aceea nu au jucat. Trebuie să ne îmbunătăţim în toate aspectele, în toate domeniile. Ne perfecţionăm şi sunt multumit de proces. Sunt lucruri mai bune acum decât în urmă cu o lună. Încetul cu încetul, echipa se va îmbunătăţi.

Jucătorii cunosc foarte bine situaţia. Există zvonuri în acest mediu, unele pozitive, altele negative. Acum nu este momentul să vorbim despre asta (n.r. zvonurile că ar pleca la Manchester United)" - Mauricio Pochettino, potrivit AFP.



De cealaltă parte, Pep Guardiola, antrenorul echipei Manchester City, şi-a lăudat jucătorii, care au reuşit "o performanţă de top".

"PSG, ce echipă, ce jucători! Ne-am creat mai multe ocazii în prima repriză, dar a fost greu, pentru că s-au apărat foarte bine. Ştim că pot alerga foarte repede (n.r. spre poarta lui City). Am înregistrat o performanţă de top. Felicitări tuturor!

Vom încerca să ajungem în cea mai bună formă în februarie, pentru a ne califica în sferturi. PSG este o echipă atât de periculoasă. Am făcut un joc foarte bun prin a fi noi înşine, printr-o apărare agresivă.

Am pierdut la Paris (n.r. scor 0-2 în prima manşă) cu o performanţă similară. Putem avea jucători foarte buni şi putem pierde. Important este să rămâi tu însuţi. În fotbal, rezultatul este întâmplător. Ceea ce dă consistenţă este modul de a fi performant. Vom încerca să rămânem la acest nivel cât mai mult timp posibil" - Pep Guardiola, potrivit lequipe.fr.





Manchester City a învins, miercuri, pe teren propriu, scor 2-1, echipa PSG, în penultima etapă a Grupei A din Champions League. Ambele echipe s-au calificat în optimile de finală ale competiţiei.

Grupa A

Manchester City vs PSG 2-1

Au marcat: Sterling ’63, Jesus ’76 / Mbappe ‘50





Club Brugge vs RB Leipzig 0-5

Au marcat: Nkunku ’12, ‘90+3, Forsberg ’17 (penalti), ‘45+1, Andre Silva ‘26





Clasament:





1. Manchester City (17-8 golaveraj) 12 puncte

2. PSG (9-7) 8

3. RB Leipzig (13-13) 4

4. Club Brugge (5-16) 4.