De-a lungul carierei sale de antrenor, el a pregătit echipele Cesena, Vicenza, Piacenza, Chievo, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo, Udinese, Sassuolo, Empoli şi Fiorentina.

La Parma, el îl înlocuieşte pe Enzo Maresca, aflat în funcţie din luna mai şi căruia i-a fost fatală înfrângerea cu echipa Cosenza, scor 1-0, din weekend.

După 13 etape în Serie B, Parma este pe locul 14, cu 17 puncte, informează News.ro.

Giuseppe Iachini is the new head coach of Parma Calcio \uD83E\uDDE2\uD83D\uDFE1\uD83D\uDD35#ForzaParma