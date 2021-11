VIDEO Al Hilal a câştigat Liga Campionilor Asiei pentru a patra oară / Nasser Al-Dawasari, reușită superbă

Golurile au fost marcate de Nasser Al-Dawasari ('1) şi de Moussa Marega ('63).

Al Hilal a mai cucerit trofeul în 1991, 2000 şi 2019 (cu Răzvan Lucescu pe banca tehnică).

Al Hilal este antrenată de portughezul Leonardo Jardim (47 ani), care a câştigat titlul de campion al Franţei cu AS Monaco în 2017, dar şi campionatul şi Cupa Greciei cu Olympiakos Pireu.

\uD83D\uDE80 Unstoppable!



✍️ Nasser Al Dawsari writes his name into the history books with the fastest goal ever in an #ACLFinal. #ACL2021 | #HILvPOH pic.twitter.com/p33DW2Icpp