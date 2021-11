Edi Iordănescu, prima reacție despre postul de selecționer - Ce spune despre implicarea politicului în propria carieră

S-a despărțit recent de FCSB, iar acum numele lui este pus pe lista scurtă a antrenorilor de unde se va alege următorul selecționer. Edi Iordănescu a oferit o primă reacție despre posibilitatea de a veni la prima reprezentativă a României.





a refuzat. Conform presei sportive, Edi Iordănescu și Adrian Mutu se află pe lista scurtă din care ar putea fi ales viitorul selecționer al României.

Plecat de curând de pe banca tehnică a celor de la FCSB, Edi Iordănescu a ținut să clarifice lucrurile.







"Am spus că nu mai ies public o perioadă şi vreau să-mi menţin decizia. Vă rog să nu mă mai sunaţi o perioadă pentru că o să vă refuz şi nu îmi place să fac asta.







Nu am discutat cu nimeni despre echipa naţională. Singurele discuţii pe care le-am avut, după plecarea mea de la FCSB, au fost în străinătate.







Edi Iordănescu pentru

Am fost contactat de agenţi, intermediari. Sunt ceva discuţii în desfăşurare, vedem ce va urma" -pentru As.ro









Deranjat că i se pune în cârcă implicarea politicului







Antrenorul a avut de comentat și pe marginea unui aspect care-l deranjează. Edi Iordănescu spune că nu îi place atunci când se vorbește despre implicarea politicului atunci când vine vorba despre propria-i persoană.







"E totuşi ceva ce mă deranjează. Nu este prima oară când se vorbeşte despre mine şi despre o eventuală susţinere politică pe care o am.







E adevărat că tatăl meu (n.r. Anghel Iordănescu) a fost implicat, în trecut, în politică. Dar sunt mulţi ani de atunci şi nu am apelat niciodată la ajutor politic. Nici nu ştiu dacă l-aş fi primit. Am două motive pentru care nu am făcut asta.





Sunt foarte stăpân pe munca mea şi apoi orgoliul meu a însemnat mereu o barieră. Am luat-o de jos, de la liga a 3-a şi a 2-a şi m-am chinuit.







Nu mi-a fost uşor. Apoi la Liga 1 am luat echipe în condiţii foarte grele şi mi-am îndeplinit mereu obiectivele. Cu muncă şi sacrificii.







Din acest motiv, primul jurnalist sau persoană care va mai face afirmaţii neacoperite în spaţiul media despre o astfel de ipoteză, va trebui să probeze asta.







Ştiu că trăim într-o ţară în care critica e sport naţional, dar deja e prea mult. Nu permit nimănui să îşi bată joc de munca mea", a completat Edi Iordănescu pentru sursa citată.