Dinamo, situație disperată - Mircea Rednic vorbește și despre aspectele pozitive

Dinamo a deschis scorul prin golul spectaculos marcat de Sorescu ('5). Ilfovenii au obținut victoria grație golurilor înscrise de Raţă ('18) şi Gheorghe ('65).În urma acestui rezultat, FC Voluntari acumulează 28 de puncte și urcă pe locul 4, în timp ce Dinamo se află în subsolul clasamentului: pe 15, cu doar opt puncte.Ultimul succes al grupării bucureștene datează din data de 2 august 2021 (etapa a treia), atunci când alb-roșii au trecut cu 3-1 de Academica Clinceni.“Dezamăgit (n.r. cu referire la rezultatul meciului), ţinând cont de felul cum am început jocul, am reuşit să înscriem, după care la fel ca la meciurile trecute avem posesie şi pierdem mingea uşor. După ce am luat gol am început să-i blocăm. Repriza a doua a fost echilibrată însă la fel, avem mingea, vrem să filozofăm şi o pierdem.Dar sunt. Din punct de vedere fizic, la omogenitate mai sunt probleme. Am irosit foarte multe contraatacuri. Trebuie să avem continuitate, să fim mult mai responsabili, să jucăm cu mai multă ambiţie, să facem mai puţine greşeli şi să fim o echipă, nu individuali”, a spus, potrivit News.ro.De cealaltă parte,a declarat că FC Voluntari arată ca o: "Sunt bucuros că am câştigat, că am revenit de la 0-1, şi aici vreau să-mi felicit jucătorii. Suntem într-o formă bună, e lucrul care mă bucură cel mai mult. Dar jocul a fost foarte greu. Chiar dacă poziţia lor în clasament e una care nu face cinste acestui club, cei de la Dinamo au în componenţă jucători foarte buni şi au un antrenor foarte bun. În momentul de faţă noi arătăm ca o echipă greu de învins".Academica Clinceni vs Sepsi Sfântu Gheorghe 0-2Chindia Târgovişte vs Rapid București 2-2Farul Constanţa vs UTA Arad 0-0U Craiova 1948 vs CFR Cluj 0-2FC Argeş vs CSU Craiova 3-2FCSB vs FC Botoşani 3-1CS Mioveni vs Gaz Metan Mediaş 1-0FC Voluntari vs Dinamo București 2-1.1. CFR Cluj (25-8 golaveraj) 42 puncte2. FCSB (29-13) 343. CSU Craiova (30-16) 284. FC Voluntari (19-17) 285. Rapid București (21-14) 276. FC Botoșani (15-14) 277. Farul Constanța (18-9) 258. UTA Arad (15-10) 259. FC Argeș (16-12) 2410. Chindia Târgoviște (12-12) 1811. Sepsi Sfântu Gheorghe (17-17) 1712. CS Mioveni (10-22) 1613. Gaz Metan Mediaș (12-19) 1514. U Craiova 1948 (11-17) 1415. Dinamo București (13-38) 816. Academica Clinceni (12-37) 4.​