Legendarul Carles Puyol știe de ce are nevoie Xavi pentru a avea succes la Barcelona

Memphis Depay a a adus victoria catalanilor în derbiul local cu Espanyol, printr-un gol marcat din penalti. Xavi a oprit astfel o serie de patru partide la rând fără victorie pentru Barcelona.Xavi Hernandez a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate cu FC Barcelona, după ce şi-a reziliat contractul cu gruparea qatariotă Al Sadd.Carles Puyol, fost mare jucător în Catalonia, susține că Xavi are în primul rândla Barca."Îl știu pe Xavi foarte bine. El s-a pregătit pentru această provocare și știu că se va descurca de minune. Noi am experimentat momente dificile împreună, dar apoi am reușit să facem lucruri mărețe cu echipa.Au fost dăți în care nu am câștigat nimic, iar mai apoi reușeam să cucerim toate trofeele. El știe ce are de făcut, dar trebuie să aibă timpul și increderea necesare", a declarat, conform Reuters Barcelona are meci cu Benfica, marți, în Liga Campionior. Catalanii sunt pe locul al doilea în grupă, la două puncte în fața portughezilor care ocupă a treia poziție, cu două etape rămase de disputat.