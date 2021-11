Scandal în Generația de Aur după ce Gică Hagi a fost ofertat de Răzvan Burleanu

Știrea weeekedului în fotbalul românesc a fost reprezentată de discuția dintre Răzvan Burleanu (șeful FRF) și Gică Hagi pentru preluarea funcției de selecționer. Antrenorul Farului a refuzat, dar oferta a născut scandal în rândul unora dintre fotbaliștii din Generația de Aur.







Ilie Dumitrescu a fost cel care a spus primul despre discuțiile dintre Hagi și Burleanu (la Digisport), iar la scurt timp Florin Prunea a intervenit prin telefon la respectiva televiziune și s-a luat de fostul său coleg din naționala României.







Prunea a fost deranjat de faptul că Dumitrescu a lăsat să se înțeleagă că acesta ar fi un prim pas al președintelui FRF pentru o împăcare cu jucătorii din Generația de Aur.







Dialogul avut de cei doi la Digi Sport Special





Florin Prunea: Ilie, tu ce ai făcut în seara asta... Nu se face! Te știam altfel. Nu a făcut nimeni ce faci tu! Un reprezentant al Generației de Aur să spună asta... Să îi dai, așa, niște vorbe bune lui Burleanu...





Ilie Dumitrescu: Florine, peste 3-5 ani, tot aici (n.r. la Digi) o să mă vezi pe mine. Eu nu am vorbit în numele Generației de Aur. Când văd că cineva s-a gândit la Hagi și apreciază munca de antrenor, trebuie să o spun.





Florin Prunea: Ai spus că Răzvan Burleanu a rezolvat problema cu Generația de Aur. Vorbește în numele tău, nu în numele nostru. Nu sunteți doar voi, Hagi, Popescu, Dumitrescu... La înmormântarea lui Didi Prodan am stabilit cu toții să nu ne asociem cu acest băiețaș și tu acum îl lauzi. Nu mai vorbi tu, care ai un interes. Tu vorbești în interesul tău, e clar! Să îți fie rușine, ti-o spune fratele tău!







Ilie Dumitrescu: Îți spun ceva în direct, eu nu intru într-un astfel de dialog cu tine, unul ieftin. Eu am avut ofertă să îmi aleg orice funcție vreau eu în echipa lui Răzvan Burleanu, în urmă cu mai mulți ani, dar am refuzat. Am zis că sunt din altă echipă".







Ilie Dumitresecu și Florin Prunea au fost coechipieri în naționala României care a reușit cel mai bun rezultat la un Campionat Mondial de fotbal: calificarea în sferturile de finală la SUA 1994.