Lionel Messi a înscris primul gol în Ligue 1 - PSG, victorie în inferioritate numerică (3-1 vs Nantes)

PSG a deschis scorul prin Mbappe ('2), dar a rămas în inferioritate numerică în minutul 65: portarul Keylor Navas a fost eliminat după un fault în calitate de ultim apărator.

Nantes a egalat prin Kolo Muani ('76), dar PSG a obținut victoria grație autogolului lui Appiah ('82) și reușitei lui Messi ('87, cu un șut din afara careului).

Before and after \uD83E\uDD29#PSGFCN pic.twitter.com/h0fHEPkv83