Antrenorul unei echipe de tradiție din Germania, investigat pentru folosirea unui certificat fals de vaccinare

''La fel ca fiecare altă persoană vaccinată cu ambele doze, eu mi-am făcut vaccinul într-un centru oficial şi am primit autocolantul corespunzător în paşaportul meu galben pentru vaccin.



L-am dus la farmacie şi a fost digitalizat, iar eu am presupus în mod firesc că totul este în ordine. Sper că problema se va lămuri rapid'', a spus la rândul său Markus Anfang, tot într-un comunicat.

The executive board of SVW has been informed of an ongoing investigation regarding an alleged use of a fake vaccination certificate by Markus #Anfang.



Anfang strongly denies the allegations and hopes that the matter will be resolved quickly.