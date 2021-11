OFICIAL Giovanni Van Bronckhorst, noul antrenor al lui Ianis Hagi la Glasgow Rangers

Steven Gerrard a plecat la Aston Villa, iar oficialii celor de la Glasgow Rangers i-au găsit rapid un înlocuitor. Ianis Hagi va fi antrenat de olandezul Giovanni Van Bronckhorst, fost jucător al Barcelonei.

I am very excited and proud to be returning to Rangers as the club’s new manager. I can’t wait to meet all of you! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn