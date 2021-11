Dan Petrescu, mesaj clar despre postul de selecționer al României

Cu încă un Campionat Mondial de fotbal ratat, discuțiile din jurul naționalei României se leagă doar de postul de selecționer. Dan Petrescu, cel despre care s-a tot vorbit în mai multe rânduri ca despre un posibil candidat, a transmis joi un mesaj clar în legătură cu acest subiect.









Calificare ratată, deși o grupă mai ușoară nu se putea



Într-o conferință de presă, Petrescu a precizat că nu a fost sunat de nimeni din partea Federației Române de Fotbal pentru a i se propune funcția de selecționer.







Tehnicianul celor de la CFR Cluj spune că nu era normal să fie ratată calificarea dintr-o grupă atât de ușoară și că are o clauză de reziliere care nu este deloc mare.







"Am fost antrenor liber şase luni, nu am fost sunat, sunt la CFR de trei luni, nu am primit niciun telefon de la nimeni. Le mulţumesc celor care mă propun, dar nu ei decid.







Am înţeles că va rămâne actualul antrenor. Campania actuală a fost un eşec. Noi am declarat că 20 de ani nu ne vom califica, cred că va fi 30-40 de ani, cred că 40 de ani.



E deranjant, frustrant, dar o grupă mai uşoară nu puteam să avem. Sunt mulţi factori, dacă aş fi liber aş vorbi mai mult.







Meseria mea e să antrenez CFR, să fie campioană şi să ajungă cât mai sus. Am clauză de reziliere, oricine şi-o permite.







Când voi primi o ofertă, vă voi spune. Nu mâ gândesc la dacă şi cu parcă.







Nu am nicio ofertă de la nimeni, sunt pe scaunul campioanei României şi sunt foarte bine" - Dan Petrescu, citat de News.ro.