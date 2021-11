VIDEO Dani Alves face deja spectacol la FC Barcelona - Cum a apărut la prezentarea de pe Camp Nou

Dani Alves se întoarce la Barcelona după o pauză de cinci ani, fundașul spunând că se bucură precum un copil pentru revenirea pe Camp Nou. Brazilianul nu a apucat să joace pentru catalani în noul mandat, dar a impresionat deja de la prezentarea oficială.

Ajuns la 38 de ani, Dani Alves a fost adus pentru a-l ajuta pe Xavi să redreseze corabia în derivă a Barcelonei.



Brazilianul a atras toate privirile la prezentare oficială de miercuri: a venit la costum, dar încălțat cu șlapi.



Alves a explicat imediat momentul: a dorit să fie la fel precum în 2008, atunci când a semnat pentru prima dată cu Barcelona. Atunci, Dani a venit în tricou, blugi și șlapi.



Este o zi specială pentru mine, nu prea îmi găsesc cuvintele. Mă întorc aici după 5 ani și trebuie neapărat să mă bucur de asta.

Am vrut să revin și să ajut, garantez că o pot face. Pot să-i ajut pe jucători să înțeleagă ce înseamnă cu adevărat Barcelona.



Xavi m-a sunat să mă întrebe dacă pot da o mână de ajutor. I-am răspuns: «E vorba de Barcelona, iar dacă Barcelona are nevoie de mine, nu mă interesează nimic. Dacă e nevoie, joc gratis».

Acum sunt ca un copil, dar de 38 de ani. Sunt foarte fericit și voi respecta acest tricou așa cum a făcut făcut-o toată viața" - Dani Alves.

La noua aventură pe Camp Nou, Alves va purta tricoul cu numărul opt.



Dani Alves și prezentarea de pe Camp Nou:



Dani Alves knows how to 'go out there and have fun' pic.twitter.com/wRGd9r24UK