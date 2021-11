Ciprian Tătărușanu, interviu eveniment în presa italiană: Spune de ce a părăsit naționala României

Nu este genul de personaj căruia să-i placă în lumina reflectoarelor, dar este un profesionist. Așa începe Corriere dello Sport interviul cu Ciprian Tătărușanu. Portarul român vorbește despre penaltiul apărat contra lui Inter, despre viitorul său la Milan, despre retragerea din naționala României, dar și despre posibilitatea de a câștiga Scudetto cu gruparea antrenată de Stefano Pioli.







Fanii Milanului nu au primit cu prea mare bucurie vestea că Tătărușanu va fi cel care îl va înlocui pe accidentatul Mike Maignan.







În câteva meciuri însă, suporterii grupării de pe San Siro și-au schimbat părerea despre portarul român, Ciprian având evoluții lăudate atât de presa italiană, cât și de susținătorii Milanului.







Despre penaltiul apărat contra Interului







"Am apărat multe penaltiuri în carieră, dar acesta este cel mai frumos. Nu știam că de 40 de ani un portar al Milanului nu a mai parat un penalti în derbiul contra lui Inter. Sunt foarte fericit. L-am studiat pe Lautaro, a fost o paradă frumoasă" - Ciprian Tătărușanu.







Despre revenirea în Italia







"Fac parte din una din cele mai puternice echipe ale lumii. Este o poveste bună, asta e clar. Îmi pare rău de accidentarea lui Maignan, dar mă bucur să joc meciuri la un asemenea nivel. Sper să fiu sănătos și să reușeșc alte prestații bune" - Ciprian Tătărușanu.







Este Milan favorită la Scudetto?





"Luăm meci cu meci, cel mai important este următorul. Sper să dau tot ce este mai bun. Este o atmosferă frumoasă, meritul este al lui Stefano Pioli. Lucrăm în armonie la Milanello în fiecare zi" - Ciprian Tătărușanu.







Cel mai periculos atacant întâlnit în Italia?





"Fabio Quagliarella".







De ce ai ales să te retragi din naționala României?





"Am simțit că timpul meu s-a terminat la națională, cred că am luat cea mai bună decizie, nu regret. M-a sunat antrenorul, am vorbit, dar sunt o persoană care nu se întoarce niciodată atunci când ia o decizie" - Ciprian Tătărușanu.







Cine sunt adversarii lui Milan pentru Scudetto?





"Napoli, care este în fruntea ierarhiei alături de noi. Dar există cu siguranță și alte echipe grozave care pot lupta pentru trofeu, inclusiv Inter" - Ciprian Tătărușanu.





Despre viitorul la AC Milan





"Mi-ar plăcea să rămân la Milan, mă simt foarte bine aici", a conchis Tătărușanu pentru sursa citată.







În vârstă de 35 de ani (va împlini 36 pe 9 februarie), Ciprian Tătărușanu a evoluat de-a lungul carierei la echipele Juventus București, Gloria Bistrița, Steaua, Fiorentina, Nantes, Lyon și acum joacă la AC Milan.





A îmbrăcat tricoul primei reprezentative a României în perioada 2009-2020. În acest moment, Tătărușanu are o cotă de piață de 600 de mii euro, conform Transfermarkt.