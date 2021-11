VIDEO Argentina s-a calificat la CM 2022 după remiza cu Brazilia

Argentina a obținut calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2022, găzduit de Qatar, după ce a remizat, scor 0-0, contra Braziliei. Neînvinsă în actuala campanie, prima reprezentativă a Pumelor nu a putut trece de marea rivală, dar la finalul meciului rezultatul i-a permis să se bucure.



Lionel Messi a fost integralist la gazde, în timp ce oaspeții nu s-au putut baza pe Neymar, accidentat.



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDF7 Congratulations Argentina \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F



\uD83C\uDFC6 The two-time #WorldCup champions have secured their ticket to Qatar ✈️\uD83C\uDDF6\uD83C\uDDE6 pic.twitter.com/3vuyoihqCz