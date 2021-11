Cum a câștigat Gigi Becali duelul psihologic cu Edi Iordănescu

Rezultatele nu l-au putut ține la echipă pe Edi Iordănescu, antenorul despărțindu-se de FCSB la dorința patronului. Gigi Becali a numit rapid un alt tehnician și a spus și care a fost cuvântul datorită căruia a câștigat războiul psihologic cu Edi.



În propunerea de reziliere pe care amiabilă, Gigi Becali a strecurat intenționat un cuvânt care l-a deranjat teribil pe Edi Iordănescu. Așa cum anunțau și jurnaliștii de la gsp.ro , "" a fost cuvântul care a făcut diferența.





Patronul era de acord să îi plătească două salarii drept "pomană", iar până la urmă Edi a plecat fără niciun ban din propria-i dorință.







"Da, da. Așa am scris eu, așa am ordonat. Dacă el voia 500.000... Dar asta era suma dacă îl dădeam afară. Așa că i-am făcut o propunere: 7.500 de euro pentru luna noiembrie și 15.000 luna decembrie, pomană.







Am făcut-o ca să își dea seama ce înseamnă 500.000 de euro... Eu așa am considerat. Avocații au scris ce am dictat eu. Interzice legea să scrii pomană? Am scris psihologic, ca să nu ceară mai mult", a explicat patronul celor de la FCSB.