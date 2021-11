Edi Iordănescu a plecat de la FCSB - Criticile lui Gigi Becali au dat roade

Criticile din ultima perioadă au dat roade, iar Gigi Becali a scăpat de Edi Iordănescu (43 de ani) de la FCSB. Antrenorul a plecat de la gruparea bucureșteană, deși palmaresul era unul foarte bun: 8 victorii, două remize și două înfrângeri.









Gigi Becali a confirmat despărțirea de Edi Iordănescu









Situația de la echipă devenise una încordată în ultimele zilei după mai multe atacuri ale patronului la adresa antrenorului său. Gigi Becali a confirmat duminică despărțirea de Edi Iordănescu, tehnician care a avut rezultate la FCSB, dar care nu a fost pe placul finanțatorului grupării din Berceni.







"Ne-am înțeles. A zis că nu vrea nimic în plus. Doar munca lui. Am vrut să-i dau banii și pe luna decembrie, dar nu a vrut. Am vrut să-i dau banii până la finalul contractului, dar nu a acceptat. Am apreciat asta. Eu nu am înțeles nimic... Eu am zis de joc și asta l-a afectat. Ce să fac? Să mint?







Eu i-am zis «Eu nici acum nu înțeleg de unde vine asta». MM Stoica a zis că cele mai bune antrenamente le-a văzut la el. Nici acum nu înțeleg... Posibil are ceva la echipa națională.





E un antrenor serios, eu nu-l contest. Echipa nu juca, dar nu aveam Coman, Cordea sau Tavi Popescu.





Gigi Becali pentru Nu am niciun antrenor pregătit. Nu mă așteptam la așa ceva... Nici prin gând nu mi-a trecut că va pleca" -pentru gsp.ro





De știut: Campion cu CFR Cluj în sezonul precedent, Edi Iordănescu a venit la FCSB în august 2021. El avea contract cu gruparea bucureșteană până la finalul stagiunii.

A apucat 12 meciuri pe banca FCSB-ului: 8 victorii, două remize și două înfrângeri.