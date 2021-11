O vedetă a fotbalului mondial susține ideea disputării CM de fotbal din doi în doi ani

Discuția pe această temă a fost relansată în septembrie de fostul antrenor Arsene Wenger, actualul director pentru dezvoltarea fotbalului în cadrul FIFA, care a propus desfăşurarea în fiecare an a unei competiţii majore, alternând Cupa Mondială şi EURO, de exemplu, pentru Confederaţia europeană.Mijlocașul Belgiei și al lui Manchester City,, consideră că ideea unei Cupei Mondiale la fiecare doi ani nu ar fi o idee rea."La începutul sezonului, am avut o întâlnire cu FIFA și Arsene Wenger și ne-a explicat ce se dorește de la acest proiect. Pentru a se realiza asta, UEFA, FIFA și alte asociații trebuie să coopereze. Cu toții trebuie să lucrăm pentru acest scop.În cadrul întâlnirii, ni s-a spus că va trebui schimbat calendarul pentru a oferi jucătorilor timp adecvat de odihnă. Eu am insistat pe acest aspect., atâta timp cât toată lumea lucrează pentru același scop", a declarat Kevin de Bruyne, conform Marca.com , însă, acestei idei, asigurând că proiectul va "dilua" "bijuteria" fotbalului mondial, potrivit preşedintelui său, Aleksander Ceferin.Suporterii susţin, de asemenea, că nu au "nici timp, nici bani, nici capacitatea de a se deplasa în altă parte a planetei la fiecare 24 de luni, într-o competiţie devalorizată şi cu stadioane pe jumătate goale".