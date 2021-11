VIDEO Gestul lăudat al lui Cristiano Ronaldo - O fetiță de 11 ani și-a împlinit visul, iar tatăl a fost amendat

Cristiano Ronaldo a oferit faza sfârșitului de săptămână după ce a făcut fericită o fetiță de 11 ani. La finalul partidei dintre Irlanda și Portugalia (0-0), atacantul lusitan i-a dăruit acesteia tricoul de joc.







Addison Whelan a înșelat vigilența forțelor de ordine și a tatălui său, a pătruns pe terenul de joc și a fost prinsă de stewarzi înainte să ajungă la starul portughez.







L-a strigat însă pe acesta, iar Cristiano a auzit-o și le-a cerut forțelor de ordine să o lase să vină la el.







Ronaldo a îmbrățișat-o pe fetița de 11 ani, iar apoi i-a dăruit tricoul de joc.





Tot episodul o va costa pe tatăl fetiței undeva la aproape trei mii de euro, atât cât este amenda.







"Am fost amendată, dar nu e o problemă, o va plăti tata. Am sărit gardul, eram în rândul al doilea. Am reușit să trec și apoi am fugit spre teren, urmărită de stewarzi. Apoi, am văzut alți doi care veneau dintr-o parte, dar am continuat să alerg.





Și am început să țip, să strig numele lui Cristiano Ronaldo. Iar el era cu spatele la mine, s-a întors și le-a zis să mă lase în pace.







Eu tot îi strigam numele, el s-a apropiat. Eram deja panicată, plângeam și și i-am spus: "Poți să-mi dai tricoul? Te rog, te rog. Sunt o mare fană a ta!" Iar tata a fost șocat să vadă ce se petrece", a povestit Addison Whelan, în vârstă de 11 ani.