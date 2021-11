Mirel Rădoi susține că a primit indicații din tribună la meciul cu Islanda: "Să vină în locul meu"

Rezultatele înregistrate joi:​









Armenia - Macedonia de Nord 0-5

Germania - Liechtenstein 9-0

România - Islanda 0-0.



Au rămas de disputat în Grupa J



14 noiembrie 2021



19:00 Armenia - Germania

19:00 Liechtenstein - România

19:00 Macedonia de Nord - Islanda.



Pentru a termina pe locul 2 în grupa J, România trebuie să învingă Liechtenstein, iar Islanda să obțină cel puțin o remiză în Macedonia de Nord.



Clasamentul Grupei J



1. Germania (32-3 golaveraj) 24 puncte

2. Macedonia de Nord (20-10) 15

3. România (11-8) 14

4. Armenia (8-16) 12

5. Islanda (11-15) 9

6. Liechtenstein (2-32) 1.



Care sunt criteriile de calificare la CM 2022





10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare.



Două echipe – cele mai bune câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor 2020/21 care nu s-au clasat pe primele două locuri în preliminariile CM 2022.



Cum arată play-off-ul pentru Mondial

Din cele 10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare vor fi aleși 6 capi de serie, pe baza punctelor obținute în grupe, excluzând rezultatele cu ultima clasată. Vor fi astfel 6 capi de serie + alte 6 echipe, dintre care două provenind din ierarhia Ligii Națiunilor. Se dispută baraj într-o singură manșă, pe terenul capilor de serie, între aceste 6 echipe și celelalte 6 rămase. Vor rezulta 6 echipe calificate mai departe. Prin tragere la sorți, se vor stabili 3 echipe gazdă și 3 echipe oaspete pentru ultimul baraj, tot într-o singură manșă. Europa trimite 13 naționale la turneul final. Primele 10 echipe calificate vor fi câștigătoarele celor 10 grupe din preliminarii. Mai rămân, așadar 3 locuri disponibile, pentru care vor concura 12 echipe:10 echipe clasate pe locul 2 în grupele preliminare.Două echipe – cele mai bune câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor 2020/21 care nu s-au clasat pe primele două locuri în preliminariile CM 2022.



"Într-adevăr, se făceau calcule (n.r. - de câtre FRF, cu cine joacă România la baraj), cum la fel(n.r. - din sectorul oficialilor). Mai nou... E normal, în momentul în care nu câştigi, cei mai muţi antrenori sunt sus (n.r. - în tribuna oficială). Sper să revăd imaginile şi să recunosc vocea, pentru că mai grav ar fi dacă e cineva din partea federaţiei, pentru că atunci trebuie să vină în locul meu.(n.r. - i se spune că ar fi fost vocea lui Mihai Stoichiţă). Atunci trebuie să vină să stea în faţa mea, să vă răspundă dânsul la întrebări, că oricum vine şi la antrenamente şi se uită şi... O să mai rămân şi la meciul cu Liechtenstein sau... Sigur el a fost? Să nu mă iau de nea Mihai degeaba", a declarat Rădoi, în conferinţa de presă de după meci."(n.r. - despre atitudinea FRF faţă de el) Am spus că entuziasmul nu a venit şi din partea lor. Vă dau un exemplu. Dacă noi am reuşit să câştigăm în Islanda, aş fi vrut să văd oameni din cadrul federaţiei care sunt entuziasmaţi de joc, să gândească în felul acesta sau prin alte mijloace pe care le au. Pare că doar eu gândesc în felul ăsta şi nu e corect, pentru că sunt şi alţi antrenori care gândesc ca mine, profil ofensiv sau să dezvolte un joc spectaculos, să vadă progresul jucătorilor.Din punctul ăsta de vedere nu cred neapărat că eu aş putea fi singurul ales. Dacă se dorea un proiect pe termen lung, cred că şi durata contractului era alta. Dacă exista de la început un contract pe o altă perioadă, atunci puteam discuta despre un proiect pe termen lung. Probabil, în momentul de faţă, s-a aşteptat să se vadă unde poate ajunge echipa naţională, ce poate face acest staff cu echipa naţională, după aceea, în funcţie de rezultate, să vedem ce se poate întâmpla", a explicat selecţionerul, care a reafirmat că decizia privind viitorul să la echipa naţională va fi luată după ultima etapă a preliminariilor.După ce fostul internaţional Ciprian Marica i-a cerut să plece după acest meci şi să nu mai meargă în Liechtenstein, Rădoi a replicat: "Ce să mă supăr pe el... Îl ştiu mult mai bine decât voi, mai ales că am fost colegi de generaţie şi, la un moment dat, ajungi să-i cunoşti limitele colegului. E proverbul ăla, nu te bate cu ăla că te bate cu armele lui.N-am cum să vorbesc cu Ciprian Marica, pentru că, vă spun sincer, chiar dacă a jucat foarte mulţi ani fotbal,. Nu am ce să-i răspund sau să mă iau după el şi să-mi dau demisia. Dacă el de la o zi la alta zice lucrul ăsta, atunci nu mai ştiu ce să mai cred, după care să mă iau, după ziua de ieri sau după ziua de astăzi", a declarat Mirel Rădoi, conform News.ro.Selecționerul României a vorbit și despre problemele pe care românii le întâmpină în momentele decisive, susținând că remiza cu Islanda denotă "o problemă de mentalitate la nivel național".