Mirel Rădoi, dezamăgit după remiza cu Islanda: "Un eșec național, probabil ne va chinui toată viata"

CM 2022, preliminarii

Mirel Rădoi: Este o problemă de mentalitate la nivel național

"Când e ceva la îndemâna noastră nu putem să-l luăm, noi trebuie să ne chinuim. Sunt foarte dezamăgit, și eu și jucătorii. Din păcate, ca de obicei, nu putem să luăm ce avem la îndemână. Trebuie să ne chinuim mereu. Sunt foarte dezamăgit. Și eu, și jucătorii. Am revăzut imaginea asta după partida din Armenia (n.r. scor 2-3). Îmi pare rău pentru echipa națională, pentru suporteri, pentru toți cei care aveau așteptări și i-am dezamăgit.

Am avut 20 de șuturi, dar nu mi-a plăcut cum am evoluat. Am avut o posesie lentă, previzibilă, de multe ori n-am reușit să verticalizăm imediat. Trebuia să avem o posesie rapidă, în schimb am încercat să centrăm mai mult. Alibec a fost izolat de multe ori.

România a arătat că nu știe să gestioneze un astfel de meci, am trecut și eu prin asta. Îi înțeleg, dar n-am cum să-i iert. Sunt lucruri care te pot chinui toată viața. Atmosfera a fost foarte bună, ne-am antrenat foarte bine, dar n-am reușit să câștigăm.

Este o problemă de mentalitate la nivel național, de multe ori clacăm în momentele decisive. Suntem obișnuiți să scoatem în față doar lucrurile negative, nu putem să-i educăm pe acești copii în câteva săptămâni. Nu este o scuză, dar asta este realitatea. Poate trebuia să pun o presiune în plus pe ei.





Din păcate nu mai suntem la mâna noastră și mi-e foarte greu să cred că Macedonia de Nord va pierde contra Islandei. La pauză le-am spus care este diferența de vârstă dintre noi și ei, dar presiunea a fost prea mare. Este un eșec personal, un eșec național și probabil că ne va chinui toată viața!" - Mirel Rădoi, după remiza cu Islanda.