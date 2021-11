OFICIAL Steven Gerrard nu mai este antrenorul lui Ianis Hagi - Englezul a semnat cu Aston Villa

"Aston Villa este un club cu o istorie și o tradiție bogată în fotbalul englez și sunt extrem de mândru să devin noul său antrenor principal.

În conversațiile mele cu Nassef (Sawiris), Wes (Edens) și restul Consiliului de Administrație, a fost evident cât de ambițioase sunt planurile lor pentru club și abia aștept să-i ajut să-și atingă obiectivele.

Aș dori să-mi exprim recunoștința sinceră față de toți cei asociați cu Glasgow Rangers pentru că mi-au oferit oportunitatea de a conduce un club de fotbal atât de emblematic. Faptul că i-am ajutat să obțină cel de-al 55-lea titlu, un record, va ocupa întotdeauna un loc special în inima mea. Aș dori să le urez jucătorilor, personalului și suporterilor tot ce este mai bun pentru viitor" - Steven Gerrard.

Gerrard a preluat conducerea echipei Glasgow Rangers în 2018 şi o lasă pe primul loc, cu patru puncte în faţa rivalilor de la Celtic Glasgow. Sezonul trecut, Rangers a câștigat primul titlu în Scoţia după zece ani.

Acesta a jucat de 710 ori pentru Liverpool, câştigând nouă trofee, şi a petrecut un sezon în MLS, la LA Galaxy, în 2015, înainte de a se retrage din cariera de jucător, anul următor.

Ca antrenor, el a lucrat la academia de tineret a clubului Liverpool, înainte de a conduce echipa sub 18 ani, în sezonul 2017-18.

Gerrard este pe locul 4 în clasamentul cu cele mai multe selecţii la naţionala Angliei, cu 114 apariţii internaţionale, în care a marcat 21 de goluri.

Aston Villa Football Club is delighted to announce the appointment of Steven Gerrard as our new Head Coach. \uD83D\uDFE3