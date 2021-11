Proprietarul echipei Sparta Praga a cumpărat 27% din acțiunile West Ham

Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul clubului de fotbal Sparta Praga, a cumpărat 27% din acţiunile grupării engleze West Ham United, au anunţat miercuri The Guardian şi Reuters.

Kretinsky a fost numit în conducerea lui West Ham, din care mai fac parte, printre alţii, preşedinţii David Sullivan şi David Gold şi vicepreşedinta Karren Brady.



După implicarea omului de afaceri ceh, participaţia lui Sullivan a scăzut de la 51,5% la 38,8%, reducându-se şi participaţiile celorlalţi acţionari."Sunt încântat că acest proces detaliat s-a încheiat cu succes. Sunt pasionat de fotbal. Apreciez şi respect foarte mult istoria excepţională şi tradiţia lui West Ham United", a spus Kretinsky.Potrivit presei, în urma investiţiei lui Kretinsky valoarea clubului londonez ajunge la circa 600 de milioane de lire sterline.David Gold şi David Sullivan au respins în acest an două oferte ale grupului PAI Capital, deţinut de omul de afaceri azer Nasib Piriyev.Miliardarul ceh are investiţii importante în companii britanice precum compania poştală Royal Mail, unde este acţionar majoritar, şi supermarketurile Sainsbury. De asemenea, el este acţionar la ziarul francez Le Monde.După venirea sa la Sparta Praga, în 2004, acest club a câştigat de patru ori campionatul Cehiei, ultima oară în 2014.West Ham are până acum un sezon foarte bun, fiind pe locul 3 în Premier League. În lotul său sunt trei fotbalişti cehi, fundaşul Vladimir Coufal şi mijlocaşii Tomas Soucek şi Alex Kral.Luna trecută, un alt club englez, Newcastle United, a fost vândut unui consorţiu condus de Fondul Public de Investiţii al Arabiei Saudite (PIF), transmite Agerpres