Mirel Rădoi trage un semnal de alarmă în privința lui Enes Sali, puștiul de 15 ani convocat la naționala României

Înainte de meciul cu caracter decisiv cu Islanda (joi de la 21:45 pe stadionul Ghencea), selecționerul a vorbit despre situația lui Enes Sali, conovat la doar 15 ani în națională.





Rădoi a recunoscut și că puștiul a fost chemat pentru a nu exista posibilitatea ca el să fie deturnat de Canada sau Turcia (Sali este născut în Canada și are părinți turci).

"Este o discuţie mai lungă, este şi unul dintre motivele pentru care este aici (n.r. - pentru a-l împiedica să fie chemat la altă naţională), dar nu este singurul.







În toată această perioadă, am încercat să adunăm cât mai multe informaţii. Am încercat să adunăm informaţii despre jucătorii care la 15 ani au avut impactul pe care îl are Sali la nivel de fotbal românesc.

Vorbim de Gică Hagi, ce făcea la vârsta aia, de Balaci, de Dobrin, de Sorin Cârţu şi aşa mai departe. Apoi, mai aproape de momentul actual, ce au făcut jucătorii care au fost la fel de talentaţi ca el, dar cum arătau la vârsta lui Sali.







Ne-am dus către Ianis Hagi, Cicâldău, Moruţan, Man, Coman, Tănase şi până la urmă ne-a ieşit că niciunul nu a avut impactul aşa mare pe care l-a avut Sali la vârsta asta.

Asta înseamnă că Sali este un talent pe care România, în momentul de faţă, din punctul meu de vedere, nu îşi permite să-l piardă. Convocarea lui a venit din partea staff-ului tehnic.







Noi am decis ca Sali să facă parte din lot. În mod normal va trebui să joace trei meciuri pentru echipa naţională şi nu avem decât două în momentul de faţă.

Să vedem cum ne vom prezenta ca echipă, ca rezultat, după aceea vom vedea dacă în anumite momente de joc îl putem introduce şi pe el.







Îl monitorizăm foarte atent după discuţia avută cu Gică Hagi şi cu staff-ul Farului pentru a vedea nivelul lui de pregătire şi intenistatea antrenamentelor pentru că este un copil şi să nu-l suprasolicităm", a declarat Mirel Rădoi, într-o conferinţă de presă.