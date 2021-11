Mirel Rădoi și singurul lucru de care se teme înainte de meciul decisiv cu Islanda

CM 2022, preliminarii

România are nevoie de victorie cu Islanda pentru a rămâne doar la mâna ei în tentativa de a ajunge în play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din 2022. Mirel Rădoi a discutat cu presa înainte de duelul cu nordicii și a precizat care este lucrul de care se teme cel mai mult înainte de partida de joi (Stadionul Steaua, ora 21:45).









România are mai multe de pierdut decât Islanda







Înainte de meciul cu caracter decisiv cu Islanda, selecționerul a vorbit despre presiune și despre faptul că nordicii nu au ce pierde înainte de meciul cu tricolorii.







"În momentul de față am avea mult mai multe lucruri de pierdut decât Islanda. Asta ar trebui să conteze pentru a termina campania pe locul 2. Va fi ca un meci de box.





Islanda poate fi periculoasă pentru că nu mai are nimic de pierdut, încearcă integrarea unor jucători de la U21, va veni să joace ca și cum nu va avea nimic de pierdut.







Nu înseamnă că nu suntem pregătiți. Arătăm mult mai bine acum decât am arătat în barajul cu Islanda din 2020.





Islanda are șanse teoretice la locul 2. Noul selecționer are același stil pe care l-a avut și la U21, unul mult diferit față de echipa pe care am întâlnit-o în barajul pentru EURO: dinamic, cu posesie prelungită.







Sunt principii bune pentru fotbalul islandez, e clar că echipa se modifică ca structură, ca principii de joc.







Ar trebui să ne avantajeze acest joc, va fi ca unul de box, sperăm că vom rămâne în picioare până la sfârșit" - Mirel Rădoi, la conferința de presă.