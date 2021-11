Care sunt problemele pe care Xavi trebuie să le rezolve la FC Barcelona

3-3 contra Celtei Vigo) din ultima etapă a campionatului spaniol.

Frenkie de Jong, jucătorul Barcei, a vorbit despre lipsa de caracter a echipei după egalul () din ultima etapă a campionatului spaniol.





Xavi trebuie să rezolve și problema liderului pe Camp Nou, mai ales după plecarea lui Leo Messi în această vară.

Barca nu a mai câștigat de cinci etape în LaLiga, ajungând până pe locul nouă după 12 etape disputate.Ronald Koeman a fost recent schimbat, iarla finalul săptămânii trecute de la echipa arabă Al Sadd.Fosta glorie catalană are de rezolvat o multitudine de probleme. În primul rând, echipa a primit nu mai puțin de 15 goluri, marcând doar 19 în 12 etape.Stilul de joc al catalanilor este și el de nerecunoscut, dar din ceea ce s-a văzut până acum la Al Sadd, pare că Xavi poate readuce jocul de pase bine conturat în anii precedenți la Barca.Echipa din Catalonia nu a reușit sezonul acesta să câștige niciun meci disputat în deplasare. Barca a izbutit trei egaluri și a pierdut două dintre meciurile jucate departe de Camp Nou, potrivit Marca.com Pe lângă dezamăgirea fanilor care vin în număr tot mai mic la stadion, Barca are și o mulțime de absenți: Neto, Sergi Roberto, Gerard Pique, Eric Garcia, Sergino Dest, Nico Gonzalez, Pedri, Martin Braithwaite, Ansu Fati, Ousmane Dembele și Sergio Aguero.Xavi va conduce primul antrenament al catalanilor chiar marți. Primul meci oficial pe banca blaugrana va avea loc pe 20 noiembrie (vs Espanyol), după pauza generată de meciurile internaționale, conform AS.com