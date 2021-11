VIDEO Liverpool, prima înfrângere a sezonului - West Ham a urcat pe podium în Premier League

Liverpool a suferit prima înfrângere din actualul sezon de Premier League, formația lui Jurgen Klopp fiind depășită, în deplasare, de West Ham, scor 3-2. Confruntarea a făcut parte din etapa cu numărul 11.





Pentru gazde au marcat Alisson ('4, autogol), Fornals ('67) și Zouma ('74), în timp ce oaspeții au înscris prin Alexander-Arnold ('41) și Origi ('83).





În urma acestui succes, West Ham a acumulat 23 de puncte și a depășit-o pe Liverpool în clasament: se află pe locul 3, la egalitate cu Manchcester City (locul 2). "Cormoranii" ocupă locul 4, cu 22 de puncte.

Arsenal vs Watford 1-0

Everton vs Tottenham 0-0

Leeds vs Leicester 1-1.





Clasament Premier League:

*sursă: flashscore.ro





*sursă video: Eurosport