Novak Djokovic, campion la Paris Masters / Și-a luat revanșa în fața lui Daniil Medvedev și a stabilit un nou record

Oprit din cursa pentru Marele Slam la ultima strigare (a fost învins în finala de la US Open), Novak Djokovic a reușit să își ia revanșa în fața lui Daniil Medvedev. Sârbul l-a învins pe rus în finala turneului de la Paris-Bercy și l-a depășit pe rivalul Rafael Nadal în clasamentul titlurilor câștigate la turneele Masters 1000.



Nole a avut nevoie de două ore și 15 minute pentru a obține victoria în fața lui Medvedev, scor 4-6, 6-3, 6-3.

NOVAK-ATION FROM TITLETOWN \uD83C\uDFC6\uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF8



The moment @DjokerNole won a record-breaking 37th Masters 1000 title vs Medvedev in Paris!#RolexParisMasters pic.twitter.com/m57J45xit8