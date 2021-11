Andriy Shevchenko va antrena în Italia - A semnat cu Genoa

Andriy Shevchenko este noul antrenor al echipei Genoa, a anunţat clubul din Serie A, duminică, pe site-ul oficial. Contractul acestuia este valabil până la 30 iunie 2024.

"Începem această nouă aventură împreună pentru a duce Genoa la nivelul istoriei sale măreţe", a notat Andriy Shevchenko pe Twitter.

Shevchenko îl înlocuieşte pe Daniele Ballardini, demis după după rezultatul de egalitate de vineri seara, 2-2 cu Empoli, în Serie A.

Shevchenko (45 ani), care nu mai avea niciun angajament după ce a părăsit banca tehnică a Ucrainei după EURO 2020, unde a ajuns până în sferturi de finală când a pierdut contra Angliei, va fi la prima sa experienţă ca antrenor de club.

Shevchenko a câştigat Balonul de Aur în 2004, iar în Italia a lăsat o bună impresie când a evoluat pentru AC Milan, în 2000 şi 2004 fiind cel mai bun marcator din Serie A.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. \uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. \uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN