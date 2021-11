Andriy Shevchenko va antrena în Italia - A semnat cu Genoa

Andriy Shevchenko este noul antrenor al echipei Genoa, a anunţat clubul din Serie A, duminică, pe site-ul oficial. Contractul acestuia este valabil până la 30 iunie 2024.

"Începem această nouă aventură împreună pentru a duce Genoa la nivelul istoriei sale măreţe", a notat Andriy Shevchenko pe Twitter.

La Genoa, Shevchenko îi succede lui Davide Ballardini, care a fost demis sâmbătă.

Iniziamo questa nuova avventura insieme per riportare il Genoa ai livelli della sua storia. \uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 @GenoaCFC @SerieA



Kicking off this new adventure to bring back Genoa to its great history. \uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 @GenoaCFC @SerieA https://t.co/1b2lWUhIcN