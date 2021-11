VIDEO Real Madrid, lider în LaLiga (2-1 vs Rayo Vallecano)

Cu 10 goluri marcate în 11 meciuri jucate, Karim Benzema este lider în clasamentul golgheterilor. Francezul are patru reuşite și în Champions League.





De partea cealaltă, columbianul Falcao a ajuns la cinci goluri şi ocupă locul 6 în clasamentul marcatorilor din liga spaniolă.

Se vor juca duminică:



15:00 Villarreal vs Getafe

17:15 Valencia vs Atletico Madrid

19:30 Mallorca vs Elche

19:30 Osasuna vs Real Sociedad

22:00 Betis vs Sevilla



Clasament La Liga:

Pentru Real au marcat Toni Kroos ('14) și Benzema ('38). Rayo a redus din diferență prin Radamel Falcao ('76).1. Real Madrid (28-13) 27 puncte2. Real Sociedad (17-10) 253. Sevilla (19-7) 24 (-1 meci)4. Atletico Madrid (18-10) 22 (-1 meci)5. Betis Sevilla (19-15) 216. Rayo Vallecano (19-14) 20 (+1 meci).....9. Barcelona (19-15) 17 etc.