Iago Aspas, dubla in meciul cu FC Barcelona

FC Barcelona conducea cu 3-0 după doar 34 de minute, dar Celta Vigo nu a renunțat la luptă și a obținut o remiză (3-3) marcând la ultima fază a meciului din etapa a XIII-a a campionatului Spaniei.

Catalanii au înscris prin Fati ('5), Busquets ('18) şi Depay ('34). Celta a egalat prin Aspas ('52, '90+6) şi Nolito ('74).





În urma acestui rezultat, Barca se află pe locul 9 (17 puncte), în timp ce Celta Vigo ocupă locul 14 (12 puncte).





Alaves vs Levante

Real Madrid vs Rayo Vallecano

Villarreal vs Getafe

Valencia vs Atletico Madrid

Osasuna vs Real Sociedad

Real Mallorca vs Elche

Betis Sevilla vs FC Sevilla.

FC Barcelona a anunțat în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, pe site-ul oficial, că Xavi Hernandez este noul antrenor al echipei catalane. Acesta va debuta pe 20 noiembrie, în derbiul cu Espanyol.