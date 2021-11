Paris Masters: Daniil Medvedev, victorie categorică în fața lui Alexander Zverev - Duel pentru titlu cu Novak Djokovic

Novak Djokovic va avea ocazia să-și ia revanșa în fața lui Daniil Medvedev. Rusul, campion la US Open după ce s-a impus în fața sârbului, s-a calificat în finala Mastersului de la Paris-Bercy după ce a trecut de Alexander Zverev.

Medvedev (2 ATP, campion en-titre) a avut nevoie de doar o oră și 19 minute pentru a-l învinge pe germanul Zverev (4 ATP), scor 6-2, 6-2.

Daniil are 13 titluri în palmares, patru fiind cucerite în 2021: Marsilia, Mallorca, Toronto și US Open.

Novak Djokovic vs Daniil Medvedev, confruntări directe (5-4):

2021, US Open: 6-4, 6-4, 6-4 pentru Medvedev

2021, Australian Open: 7-5, 6-2, 6-2 pentru Djokovic

2020, Turneul Campionilor: 6-3, 6-3 pentru Medvedev

2020, ATP Cup: 6-1, 5-7, 6-4 pentru Djokovic

2019, Cincinnati: 3-6, 6-3, 6-3 pentru Medvedev

2019, Monte Carlo: 6-3, 4-6, 6-2 pentru Medvedev

2019, Australian Open: 6-4, (5)6-7, 6-2, 6-3 pentru Djokovic

2017, Eastbourne: 6-4, 6-4 pentru Djokovic

2017, Cupa Davis: 3-6, 6-4, 6-1, 1-0 pentru Djokovic (abandon Medvedev).

