OFICIAL Xavi Hernandez este noul antrenor al Barcelonei

El a semnat un contract pe două sezoane şi jumătate, după ce vineri şi-a reziliat contractul cu gruparea qatariotă Al Sadd





La 41 de ani, Xavi revine la clubul la care şi-a început activitatea la 11 ani şi de unde a plecat la 35 de ani. El a jucat 787 de meciuri şi a marcat 88 de goluri pentru FC Barcelona.





Ca jucător, Xavi a câştigat cu FC Barcelona de patru ori Champions League, de opt ori campionatul Spaniei şi de trei ori Cupa Spaniei.

Fostul căpitan al Barcelonei şi-a stabilit deja staff-ul cu care va lucra la revenirea sa pe Camp Nou, compus din şapte membri, printre aceştia numărându-se fratele său Oscar Hernandez şi Sergio Alegre, care vor îndeplini rolul de antrenori secunzi.





Xavi îl înlocuiește pe Ronald Koeman, dat afară de FC Barcelona săptămâna trecută din cauza rezultatelor slabe înregistrate de echipă. Interimatul a fost asigurat de Sergi Barjuan.





A legend on the pitch, with the soul of a manager pic.twitter.com/FFNvE98hNV — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou \uD83D\uDC99❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021