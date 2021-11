Ianis Hagi, lăudat din toate părțile - Steven Gerrard, impresionat de golul românului

​Ianis Hagi a reușit un meci bun în tricoul celor de la Glasgow Rangers (1-1 pe terenul lui Brondby în Europa League), iar evoluția internaționalului român a fost lăudată de Steven Gerrard, antrenorul grupării de pe Ibrox Park (Hagi a marcat golul care a dus remiza scoțienilor).



Intrat pe teren în minutul 56 (l-a înlocuit pe Scott Arfield), Ianis a reușit să înscrie golul care i-a adus lui Rangers remiza (a punctat la 21 de minute după introducerea pe teren).



"Un gol fantastic. Cred că Ianis și Ryan Kent au jucat superb cât timp au fost pe teren. Mă bucur că Ryan s-a întors, a adus un plus de moral atât pe teren, cât și în vestiar. Când va ajunge în formă maximă, va fi greu de oprit.



La un asemenea nivel când revii după ce ai fost condus nu poate să fie decât un lucru pozitiv.



Am fost sub nivelul nostru în prima repriză, dar e clar că schimbările au adus o îmbunătățire substanțială" -, citat de The Sun