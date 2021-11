OFICIAL Xavi pleacă de la Al Sadd: Va fi noul antrenor al Barcelonei

Clubul arab Al Sadd a publicat pe Twitter o poziție oficială prin care afirmă că îl lasă pe Xavi să plece la Barcelona în schimbul plății clauzei de eliberare.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X