Ianis Hagi a înscris un gol pentru Glasgow Rangers în Europa League (1-1 vs Brondby)

Ianis Hagi a înscris golul echipei Glasgow Rangers în remiza obținută pe terenul echipei Brondby, scor 1-1, joi seară, în grupa A din Europa League.





Tot în grupa A, Sparta Praga, cu Florin Niţă în poartă, a fost învinsă cu scorul de 3-0 de Olympique Lyon, în deplasare. Au marcat Slimani ('61, '63) şi Ekambi ('90+2).

1. Olympique Lyon (12-3 golaveraj) 12 puncte

2. Sparta Praga (4-7) 4

În grupa E, Galatasaray, echipa lui Olimpiu Moruţan şi Alexandru Cicâldău, a remizat pe teren propriu cu Lokomotiv Moscova, scor 1-1. Au marcat Feghouli ’43 pentru gazde şi Kamano ’73 pentru oaspeţi. Cicâldău a fost integralist, iar Moruţan a jucat până în minutul 76.

Brondby a deschis scorul în minutul 45 (autogol Balogun).Hagi, introdus pe teren în minutul 56, a egalat pentru Rangers în minutul 77.3. Glasgow Rangers (3-4) 44. Brondby (1-6) 2.Brondby vs Rangers 1-1Galatasaray vs Lokomotiv Moscova 1-1Genk vs West Ham 2-2Legia vs Napoli 1-4Lyon vs Sparta Praga 3-0Monaco vs PSV 0-0Olympiacos vs Eintracht Frankfurt 1-2Real Sociedad vs Sturm Graz 1-1.Antwerp vs FenerbahceBraga vs LudogoretsDinamo Zagreb vs Rapid VienaFerencvaros vs CelticLeicester vs Spartak MoscovaBayer Leverkusen vs Betis SevillaOlympique Marseille vs Lazio RomaSteaua Roșie Belgrad vs Midtjylland.