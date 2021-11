LiveScore AZ Alkmaar - CFR Cluj, în grupele Conference League - Gudmundsson deschide scorul

CFR Cluj are o misiune foarte dificilă joi, de la ora 19:45, în grupele Conference League. Campioana României are doar un punct în clasamentul Grupei D și are nevoie de un rezultat pozitiv pe terenul celor de la AZ Alkmaar. Confruntarea va fi transmisă în format LiveScore pe HotNews.ro.

Meciul poate fi urmărit în direct pe ProX.



AZ Alkmaar - CFR Cluj 1-0 (Rep. I), livescore în grupele Conference League



'34 Culio trage pe lângă poartă de la marginea careului.



'23 Pavlidis șutează la colțul lung, Bălgrădean respinge în lateral și Gudmundsson ratează ținta (poarta era goală).



'5 Gol AZ! Karlsson centrează, Gudmundsson preia în careu și deschide scorul.



Meciul a început. CFR a avut lovitura de start.



Echipele de start:



AZ Alkmaar: Vindahl-Jensen - Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal - Midtsjo, De Wit, Clasie - Gudmundsson, Pavlidis, Karlsson

Rezerve: Berhuist, Reus, Aboukhal, Koopmeiners, Witry, Evjen, Duin, Letschert, Taabouni, Reijnders, Beukema

CFR Cluj: Bălgrădean - Susic, Bouhenna, Burcă, Camora - Bordeianu, Graovac, Culio - Deac, Alibec, Păun

Rezerve: Cristiano, Hindrich, Manea, Rodriguez, Ciobotariu, Costache, Boateng, Debeljuh, Petrila, Gîdea, Ștefan

Clasament Grupa D:





1. AZ Alkmaar (4-2 golaveraj) 7 puncte

2. Jablonec (3-3) 4

3. Randers (5-5) 3

4. CFR Cluj (1-3) 1.