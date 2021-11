Ousmane Dembele, din nou accidentat - Revenise la Barcelona după patru luni de absență

A revenit la prima echipă după o absență de patru luni, iar la meciul cu Dinamo Kiev (câștigat de catalani cu 1-0) s-a accidentat încă o dată. Ousmane Dembele va lipsi din nou din lotul Barcelonei în următoarea perioadă.

Atacantul francez a suferit o accidentare la coapsa stângă, iar el a redevenit indisponibil.

Barcelona a anunțat pe siteul oficial că Dembele (24 de ani) nu poate fi folosit în următoarea perioadă, fără să anunțe exact care va fi perioada de recuperare.



Anterior, Dembele a stat pe tușă patru luni din cauza unei operații la genunchi.



De altfel, de la transferul la Barcelona (august 2017) internaționalul francez a suferit nenumărate accidentări, randamentul său fiind departe de așteptările oficialilor catalani.



FC Barcelona a plătit 135 de milioane de euro celor de la Borussia Dortmund în 2017 pentru transferul francezului.



Împotriva celor de la Dinamo Kiev (grupare pregătită de Mircea Lucescu), Dembele a fost introdus pe teren în minutul 65 în locul lui Gavi.



Conform Transfermarkt, cota de piață a lui Dembele este în acest moment de €50 de milioane.



Pe lângă Ousmane Dembele, Barcelona a mai anunțat și accidentarea lui Sergino Dest.



\uD835\uDDDC\uD835\uDDE1\uD835\uDDDD\uD835\uDDE8\uD835\uDDE5\uD835\uDDEC \uD835\uDDE1\uD835\uDDD8\uD835\uDDEA\uD835\uDDE6 | The first team player Ousmane Dembélé has a strain in the semimembranosus muscle of his left hamstring. https://t.co/e7P9uj6dBq pic.twitter.com/I1JXxd56bt

\uD835\uDDDC\uD835\uDDE1\uD835\uDDDD\uD835\uDDE8\uD835\uDDE5\uD835\uDDEC \uD835\uDDE1\uD835\uDDD8\uD835\uDDEA\uD835\uDDE6 | The first team player @sergino_dest has lower back pain. He is unavailable for selection and his recovery will dictate his return.https://t.co/pe06Q0hWRR pic.twitter.com/PiIsSuSZvs