Atletico Madrid, în pierdere de viteză - Cum explică Diego Simeone înfrângerea cu Liverpool

AC Milan vs FC Porto 1-1

Liverpool vs Atletico Madrid 2-0

Cu un eliminat din minutul 36 (Felipe), Atletico Madrid nu a reușit să țină pasul cu Liverpool și a fost surclasată clar pe Anfield.Ca urmare a înfrângerii, Atletico a ajuns pe poziția a treia a grupei B, loc ce o duce doar în primăvara Europa Leaguem, cu două etape rămase de disputat., golurile lor au venit din faze foarte rapide și bine lucrate. Apoi, și-au creat noi ocazii și au devenit mai confortabili pe gazon. Se pare că meciul nu a fost unul strâns, iar noi am început încă din prima repriză să cedăm inițiativa.Avem aceleași șanse de calificare ca și AC Milan sau Porto. Lupta este strânsă și trebuie să dăm 100%. Am fi preferat să ne calificăm cu mai multă ușurință, dar se pare că ne chinuim să găsim acea forță pentru a ieși din această grupă", a declaratPe de altă parte,jubilează: "Am avut un meci incredibil, am fost în control, ne-am creat multe ocazii și nu știu cum de am ratat așa mult.. Am marcat exact când a fost nevoie".Conform statisticilor, este pentru prima oară în istoria participării lui Atletico Madrid în Liga Campionilor când echipa încasează două goluri în două partide consecutive.Au marcat: Mbemba '61 / Diaz '6Au marcat: Jota '13, Mane '21În minutul 36, Felipe (Atletico) a fost eliminat.1. Liverpool (13-5) 122. FC Porto (3-6) 53. Atletico Madrid (4-6) 44. AC Milan (4-7) 1.