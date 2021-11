Ciprian Tătărușanu, evoluție apreciată în AC Milan vs Porto - Rossonerii au obținut primul punct în Champions League

Tătărușanu a primit gol în minutul 5, când nu a reușit să îl blocheze pe Luis Diaz (columbianul a rămas singur cu portarul român după o pasă foarte bună a lui Grujic). Rossonerii au egalat în minutul 61, prin autogolul lui Mbemba.

Tătărușanu a avut mai multe intervenții foarte bune de-a lungul partidei, cea mai importantă în minutul 17: a deviat în corner o minge plasată foarte bine cu capul de Grujic.

"După doar cinci minute, a trebuit să scoată mingea din plasă. A intervenit la ocaziile lui Mbemba și Grujic și chiar a pasat bine. E greu să-i ceri mai mult" - tuttomercatoweb.com, publicație care i-a acordat nota 7 lui Tătărușanu (cea mai mare din echipa Milanului).

